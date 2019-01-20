Вибух трубопроводу у Мексиці: кількість загиблих збільшилась

Черз вибуху на трубопроводі у центральному мексиканському штаті Ідальґо загинуло вже щонайменше 73 людини, ще 74 отримали поранення.

Про це у Twitter повідомив губернатор штату Ідальґо Омар Файад.

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"За останніми даними, загинули 73 людини, 74 поранених. 24 людини перебувають у лікарнях Ідальґо, 50 - у Мехіко, Керетаро та Ґуанахуато. Завдання медиків - стабілізувати стан потерпілих для подальшого лікування", – очільник штату.

Corte 17:00 horas: 73 personas fallecidas. El número de heridos es de 74. Se atiende a 24 personas en hospitales de Hidalgo y 50 en hospitales de la CDMX, EdoMéx, Querétaro y Guanajuato. La tarea es estabilizar a las personas para continuar con los tratamientos correspondientes. — Omar Fayad (@omarfayad) January 20, 2019

Відомо, що міністр громадської безпеки Мексики Альфонсо Дуразо заявив, що пожежу наразі ліквідували, але рятувальниками потрібен час, щоб встановити остаточну кількість загиблих.

До слова, трубопровід розташований біля нафтопереробного заводу державної нафтової компанії Petroleos Mexicanos (Pemex). Варто додати, що після вибиху компанія оприлюднила заяву, у якій йдеться, що причиною аварії могла стати спроба викрадення палива.

Відео з місця вибуху у Мексиці:

Вибух і сильна пожежа сталися на місці нелегальної врізки в трубопровід в районі Тлауелільпана в момент, коли там перебували десятки людей, які займалися збором палива.