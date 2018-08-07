Взрыв в Болонье: количество пострадавших возросло до 145

Число пострадавших от взрыва грузового автомобиля с горючими веществами на кольцевой дороге в итальянском городе Болонья превысило 145 человек.

Об этом сообщает издание Bologna Today.

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Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии, однако их жизни вне опасности.

Также итальянская власть сказала, что погибших не двое, как сообщалось ранее, а один – водитель грузовика с цистерной, который перевозил топливо.

Кроме того, из ближайших к трассе домов эвакуировали их жителей. Сейчас жилье проверяют эксперты.

Напомним, 6 августа возле аэропорта в итальянском городе Болонья произошел мощный взрыв. Два человека погибли. Ранее сообщалось о более 60 пострадавших.

После взрыва вспыхнул сильный пожар, который распространился на автомобили в дилерских центрах поблизости. Многие люди получили ранения от обломков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того, в домах вблизи места инцидента разбиты окна и разрушен мост.

Аэропорт от взрыва не пострадал и работал в обычном режиме.