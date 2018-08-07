Вибух у Болоньї: кількість постраждалих зросла до 145
Кількість постраждалих від вибуху вантажного автомобіля з горючими речовинами на кільцевій дорозі в італійському місті Болонья перевищила 145 осіб.
Про це повідомляє видання Bologna Today.
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Четверо поранених перебувають у важкому стані, однак їхні життя поза загрозою.
Також італійська влада сказала, що загиблих не двоє, як повідомлялося раніше, а один – водій вантажівки з цистерною, що перевозила паливо.
Крім того, з найближчих до траси будинків евакуювали їх мешканців. Зараз житла перевіряють експерти.
Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту в італійському місті Болонья стався потужний вибух. Двоє людей загинуло. Раніше повідомлялося про понад 60 постраждалих.
Після вибуху спалахнула сильна пожежа, що поширилася на автомобілі в дилерських центрах поблизу. Багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.
Аеропорт від вибуху не постраждав і працював у звичному режимі.