Вибух у Болоньї: кількість постраждалих зросла до 145

Кількість постраждалих від вибуху вантажного автомобіля з горючими речовинами на кільцевій дорозі в італійському місті Болонья перевищила 145 осіб.

Про це повідомляє видання Bologna Today.

Читайте також: З'явилося відео моменту потужного вибуху біля аеропорту в Болоньї

Четверо поранених перебувають у важкому стані, однак їхні життя поза загрозою.

Також італійська влада сказала, що загиблих не двоє, як повідомлялося раніше, а один – водій вантажівки з цистерною, що перевозила паливо.

Крім того, з найближчих до траси будинків евакуювали їх мешканців. Зараз житла перевіряють експерти.

Нагадаємо, 6 серпня біля аеропорту в італійському місті Болонья стався потужний вибух. Двоє людей загинуло. Раніше повідомлялося про понад 60 постраждалих.

Після вибуху спалахнула сильна пожежа, що поширилася на автомобілі в дилерських центрах поблизу. Багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.

Аеропорт від вибуху не постраждав і працював у звичному режимі.