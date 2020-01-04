Взрыв в клубе на Тернопольщине: полиция открыла дело

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в сельском клубе на Тернопольщине, где пострадали 8 подростков. Дело расследуют как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В полиции подтвердили, что 3 января в результате взрыва в клубе пострадали 8 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которые в это время репетировали выступление рождественского вертепа. Их с ожогами лица и конечностей доставили в больницу.

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Если правоохранители найдут виновных в трагедии, виновникам грозит до 5 лет лишения свободы или 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

На месте инцидента всю ночь работали и проводили тщательный осмотр взрывотехники, специалисты ГСЧС и другие экстренные службы. Согласно предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы.

На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его скопление привело к взрыву.

Смотрите видеокомментарий полиции о взрыве в клубе на Тернопольщине: