Вибух у клубі на Тернопільщині: поліція відкрила справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в сільському клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 підлітків. Справу розслідуватимуть як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У поліції підтвердили, що 3 січня внаслідок вибуху в клубі постраждали 8 підлітків віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу. Їх з опіками обличчя та кінцівок забрали до лікарні.

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Якщо правоохоронці знайдуть винних у трагедії, винуватцям загрожуватиме до 5 років обмеження волі або 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

На місці інциденту цілу ніч працювали та проводили ретельний огляд вибухотехніки, фахівці ДСНС та інші екстрені служби. За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в клубі міг стати витік природного газу. Напередодні газовики проводили ремонтні роботи.

На місці події фахівці виявили стару газову трубу, до якої зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху.

Дивіться відеокоментар поліції про вибух у клубі на Тернопільщині: