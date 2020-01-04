13:19
4 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Лєнка "Зоркий Глаз" і українські ракети. Шамана в президенти
      Вєсті Кремля
      20:43, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Дух Януковича в Дубінському. Труханов спалився
      Вєсті.UA
      19:10, 3 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Вибух у клубі на Тернопільщині: поліція відкрила справу

      2449 Читать новость на русском
      Клуб на Тернопільщині після вибуху / kiev.informator.ua

      Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в сільському клубі на Тернопільщині, де постраждали 8 підлітків. Справу розслідуватимуть як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

      У поліції підтвердили, що 3 січня внаслідок вибуху в клубі постраждали 8 підлітків віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу. Їх з опіками обличчя та кінцівок забрали до лікарні.

      Читайте також: Я не впізнала свого сина: очевидці розповіли подробиці вибуху в клубі під Тернополем

      Якщо правоохоронці знайдуть винних у трагедії, винуватцям загрожуватиме до 5 років обмеження волі або 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

      На місці інциденту цілу ніч працювали та проводили ретельний огляд вибухотехніки, фахівці ДСНС та інші екстрені служби. За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в клубі міг стати витік природного газу. Напередодні газовики проводили ремонтні роботи.

      На місці події фахівці виявили стару газову трубу, до якої зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху.

      Дивіться відеокоментар поліції про вибух у клубі на Тернопільщині:

       

      Рецепти куті з пшениці і рису: як приготувати
      сьогодні
      7327
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Тернопіль Поліція Кримінальні новини Розслідування Вибух Пожежа Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні Газ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Гарячка навколо "диво-зброї" Путіна, – Frankfurter Allgemeine
      Світові Медіа 477
      сьогодні , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 2184
      сьогодні , 07:40 В якому віці українці ідуть на першу роботу: інфографіка
      Анна Запотоцька 569
      сьогодні , 01:00 Це був постапокаліпсис: вражаюча розповідь "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 2651
      3 січня , 22:47 О котрій потрібно лягти спати, щоб виспатись: таблиця
      Едуард Хомченко 9823
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук