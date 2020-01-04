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      Я не впізнала свого сина: очевидці розповіли подробиці вибуху в клубі під Тернополем

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      Клуб на Тернопільщині, в якому прогримів вибух і зайнялася пожежа / Пресслужба поліції Тернопільської області

      Вибух прогримів 3 січня у клубі села Угринів на Тернопільщині. Після цього спалахнула пожежа і постраждали 8 підлітків, які зібралися у клубі для репетиції різдвяного вертепу.

      Після вибуху у клубі всіх дітей у віці від 12 до 17 років з опіками забрали до лікарень. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Місцеві жителі розповіли, що почули звуки, схожі на вибух петард, а потім пролунав вибух, повідомляє видання "20 хвилин".

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      "Він був настільки сильний, що уламки клубу опинилися у дворі в сусідів", – розповіла місцева жителька. Вона додала, що фасад будівлі повністю зруйнований, даху немає.

      Діти вибігали з клубу, всі горіли. Сусіди намагалися їх врятувати. Кричали їм: "Лягайте, вбивайте вогонь об землю". У них був шок, вони бігли центральною дорогою, їх волосся горіло, куртки плавилися,

      – додала жителька Угринова.

      Мама одного з постраждалих хлопчиків розповіла, що їй зателефонувала сусідка і повідомила про трагедію.

      Мені подзвонила сусідка і сказала: "Викликай "швидку" і вези малого до лікарні, там у клубі вибух стався. Діти з опіками". Я побігла туди і не впізнала свого сина. Я не знаю, який ступінь опіків, у Тернопіль з ним поїхав чоловік,
      – розповіла матір одного з постраждалих.

      "Вони всі такі красиві і розумні хлопці, може і мали з собою петарду, але хіба через неї такий вибух стався? Більше нічого не знаю. Чекаємо новин з лікарні", – додала жінка.

      Дізнайтеся, скільки українців загинули в пожежах на Новий рік

      Дивіться фото з місця вибуху в клубі на Тернопільщині:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Пожежа Вибух Діти і неповнолітні Тернопіль
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