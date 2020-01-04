Я не впізнала свого сина: очевидці розповіли подробиці вибуху в клубі під Тернополем

Вибух прогримів 3 січня у клубі села Угринів на Тернопільщині. Після цього спалахнула пожежа і постраждали 8 підлітків, які зібралися у клубі для репетиції різдвяного вертепу.

Після вибуху у клубі всіх дітей у віці від 12 до 17 років з опіками забрали до лікарень. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Місцеві жителі розповіли, що почули звуки, схожі на вибух петард, а потім пролунав вибух, повідомляє видання "20 хвилин".

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"Він був настільки сильний, що уламки клубу опинилися у дворі в сусідів", – розповіла місцева жителька. Вона додала, що фасад будівлі повністю зруйнований, даху немає.

Діти вибігали з клубу, всі горіли. Сусіди намагалися їх врятувати. Кричали їм: "Лягайте, вбивайте вогонь об землю". У них був шок, вони бігли центральною дорогою, їх волосся горіло, куртки плавилися,

– додала жителька Угринова.

Мама одного з постраждалих хлопчиків розповіла, що їй зателефонувала сусідка і повідомила про трагедію.

Мені подзвонила сусідка і сказала: "Викликай "швидку" і вези малого до лікарні, там у клубі вибух стався. Діти з опіками". Я побігла туди і не впізнала свого сина. Я не знаю, який ступінь опіків, у Тернопіль з ним поїхав чоловік,

– розповіла матір одного з постраждалих.

"Вони всі такі красиві і розумні хлопці, може і мали з собою петарду, але хіба через неї такий вибух стався? Більше нічого не знаю. Чекаємо новин з лікарні", – додала жінка.

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Дивіться фото з місця вибуху в клубі на Тернопільщині: