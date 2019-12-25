Взрыв в жилом доме на Полтавщине: есть жертвы
В Полтавской области в частном жилом доме произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Его госпитализировали с многочисленными ожогами.
24 декабря в 23:12 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве в одноэтажном жилом доме на улице Пролетарской в селе Малая Перещепина, Новосанжарского района. Взрывом и огнем были уничтожены жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Пожарные спасли хозяина дома 1956 года, которого с ожогами отправили в Новосанжарскую центральную районную больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения.
Убытки и причины происшествия устанавливаются.
Как власть планирует бороться с пожарами в Украине?
Владимир Зеленский подписал указ о мерах по предотвращению пожарной опасности. В документе предусмотрена ответственность за несоблюдение норм пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.
Что предусматривает указ
- Правительство должно обеспечить разработку законопроектов об усилении административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности.
- Увеличить планируют ответственность за непредоставление преимущества в движении транспорту спасателей, пожарных, скорой помощи.
- Предусмотрено ужесточение наказания за деятельность без соблюдения правил пожарной безопасности, а также за ложный вызов специальных служб.
- Сократят сроки рассмотрения судебных дел по искам о прекращении деятельности тех компаний, которые не придерживаются норм пожарной безопасности.
- Правительство должно обеспечить соблюдение пожарной безопасности в местах массового пребывания людей (учебные заведения, общежития, больницы, гостиницы и т.д.).
- Усовершенствовать планируют материальнуюи социальную защиту работников пожарно-спасательных служб.
- Установят действенный контроль за состоянием систем оповещения.