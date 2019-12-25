Взрыв в жилом доме на Полтавщине: есть жертвы

В Полтавской области в частном жилом доме произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Его госпитализировали с многочисленными ожогами.

24 декабря в 23:12 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве в одноэтажном жилом доме на улице Пролетарской в ​​селе Малая Перещепина, Новосанжарского района. Взрывом и огнем были уничтожены жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Актуально: В Украине будут бороться с пожарами: президент подписал указ

Пожарные спасли хозяина дома 1956 года, которого с ожогами отправили в Новосанжарскую центральную районную больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения.

Убытки и причины происшествия устанавливаются.

Как власть планирует бороться с пожарами в Украине?

Владимир Зеленский подписал указ о мерах по предотвращению пожарной опасности. В документе предусмотрена ответственность за несоблюдение норм пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

Что предусматривает указ