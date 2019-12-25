Вибух у житловому будинку на Полтавщині: є жертви

У Полтавській області у приватному житловому будинку стався вибух, в результаті чого один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Його госпіталізували із численними опіками.

24 грудня о 23:12 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух в одноповерховому житловому будинку на вулиці Пролетарській у селі Мала Перещепина, Новосанжарського району. Вибухом і вогнем було знищено житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Пожежники врятували господаря будинку 1956 року народження, якого з опіками відправили до Новосанжарської центральної районної лікарні. Також під завалами будинку рятувальники виявили тіло жінки 1978 року народження.

Збитки та причини події встановлюються.

Як влада планує боротися із пожежами в Україні?

Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо запобігання пожежній небезпеці. У документі передбачена відповідальність за недотримання норм пожежної безпеки у місцях масового перебування людей.

Що передбачає указ