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      Вибух у житловому будинку на Полтавщині: є жертви

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      Пожежа на Полтавщині / dsns.gov.ua

      У Полтавській області у приватному житловому будинку стався вибух, в результаті чого один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Його госпіталізували із численними опіками.

      24 грудня о 23:12 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух в одноповерховому житловому будинку на вулиці Пролетарській у селі Мала Перещепина, Новосанжарського району. Вибухом і вогнем було знищено житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

      Актуально: В Україні боротимуться з пожежами: президент підписав указ

      Пожежники врятували господаря будинку 1956 року народження, якого з опіками відправили до Новосанжарської центральної районної лікарні. Також під завалами будинку рятувальники виявили тіло жінки 1978 року народження.

      Збитки та причини події встановлюються.

      Як влада планує боротися із пожежами в Україні?

      Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо запобігання пожежній небезпеці. У документі передбачена відповідальність за недотримання норм пожежної безпеки у місцях масового перебування людей.

      Що передбачає указ

      • Уряд повинен забезпечити розробку законопроєктів про посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності.
      • Збільшити планують відповідальність за ненадання переваги в русі транспорту рятувальників, пожежників, швидкої допомоги.
      • Передбачене посилення покарання за діяльність без дотримання правил пожежної безпеки, а також за неправдивий виклик спеціальних служб.
      • Скоротять терміни розгляду судових справ за позовами щодо припинення діяльності тих компаній, які не дотримуються норм пожежної безпеки.
      • Уряд повинен забезпечити дотримання пожежної безпеки у місцях масового перебування людей (навчальні заклади, гуртожитки, лікарні, готелі тощо).
      • Удосконалити планують матеріальний та соціальний захист працівників пожежно-рятувальних служб.
      • Встановлять дієвий контроль за станом систем оповіщення.
      Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежа Вибух Новини Полтави ДСНС
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