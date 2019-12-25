Вибух у житловому будинку на Полтавщині: є жертви
У Полтавській області у приватному житловому будинку стався вибух, в результаті чого один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Його госпіталізували із численними опіками.
24 грудня о 23:12 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух в одноповерховому житловому будинку на вулиці Пролетарській у селі Мала Перещепина, Новосанжарського району. Вибухом і вогнем було знищено житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Пожежники врятували господаря будинку 1956 року народження, якого з опіками відправили до Новосанжарської центральної районної лікарні. Також під завалами будинку рятувальники виявили тіло жінки 1978 року народження.
Збитки та причини події встановлюються.
Як влада планує боротися із пожежами в Україні?
Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо запобігання пожежній небезпеці. У документі передбачена відповідальність за недотримання норм пожежної безпеки у місцях масового перебування людей.
Що передбачає указ
- Уряд повинен забезпечити розробку законопроєктів про посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності.
- Збільшити планують відповідальність за ненадання переваги в русі транспорту рятувальників, пожежників, швидкої допомоги.
- Передбачене посилення покарання за діяльність без дотримання правил пожежної безпеки, а також за неправдивий виклик спеціальних служб.
- Скоротять терміни розгляду судових справ за позовами щодо припинення діяльності тих компаній, які не дотримуються норм пожежної безпеки.
- Уряд повинен забезпечити дотримання пожежної безпеки у місцях масового перебування людей (навчальні заклади, гуртожитки, лікарні, готелі тощо).
- Удосконалити планують матеріальний та соціальний захист працівників пожежно-рятувальних служб.
- Встановлять дієвий контроль за станом систем оповіщення.