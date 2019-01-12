Взрыв возле дома депутата на Сумщине: заказчиком оказался экс-советник мэра

НПУ совместно с работниками прокуратуры, СБУ в сопровождении спецподразделения КОРД задержали экс-советника городского главы города Сумы.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Ранее 24 канал сообщал, что 22 августа утром в Сумской области возле дома депутата Конотопского городского совета произошел взрыв. У забора была "обнаружена небольшая по диаметру воронка от взрыва, а также повреждения в нижней части и окне".

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Правоохранители установили, что тогдашний советник городского главы был одним из заказчиков преступления, в частности, именно он передавал гранату исполнителю.

По результатам спецоперации в субботу, 12 января 2019 года, бывшего советника городского главы задержали в собственной квартире непосредственно во время передачи ему еще одной гранаты Ф-1 местным жителем,

– говорится в сообщении

Сообщение НПУ Сумской области о взрыве у дома депутата в августе 2018 года

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.