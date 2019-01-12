Вибух біля будинку депутата на Сумщині: замовником виявився екс-радник мера

НПУ спільно з працівниками прокуратури, СБУ та у супроводі спецпідрозділу КОРД затримали екс-радника міського голови міста Суми.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

Раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня вранці у Сумській області біля будинку депутата Конотопської міської ради стався вибух. Біля паркану була "виявлена невеличка за діаметром воронка від вибуху, а також пошкодження в нижній його частині та вікні".

Читайте також: Вибух у Парижі: з'явилося моторошне відео, зняте відразу після інциденту

Правоохоронці встановили, що тодішній радник міського голови був одним із замовників злочину, зокрема, саме він передавав гранату виконавцю.

За результатом спецоперації в суботу, 12 січня 2019 року, колишнього радника міського голови затримано у власній квартирі безпосередньо під час передачі йому іще однієї гранати Ф-1 місцевим жителем,

– йдеться у повідомлення

Допис НПУ Сумської області про вибух біля будинку депутата у серпня 2018 року

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.