Вибух біля будинку депутата на Сумщині: замовником виявився екс-радник мера
НПУ спільно з працівниками прокуратури, СБУ та у супроводі спецпідрозділу КОРД затримали екс-радника міського голови міста Суми.
Про це повідомляє прес-служба НПУ.
Раніше 24 канал повідомляв, що 22 серпня вранці у Сумській області біля будинку депутата Конотопської міської ради стався вибух. Біля паркану була "виявлена невеличка за діаметром воронка від вибуху, а також пошкодження в нижній його частині та вікні".
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Правоохоронці встановили, що тодішній радник міського голови був одним із замовників злочину, зокрема, саме він передавав гранату виконавцю.
За результатом спецоперації в суботу, 12 січня 2019 року, колишнього радника міського голови затримано у власній квартирі безпосередньо під час передачі йому іще однієї гранати Ф-1 місцевим жителем,
– йдеться у повідомлення
Допис НПУ Сумської області про вибух біля будинку депутата у серпня 2018 року
Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.