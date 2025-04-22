Там могли размещаться различные типы ракет, в частности "Искандеры". Подробнее 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко.

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Какое оружие могли уничтожить на 51 арсенале ГРАУ

Мусиенко объяснил: когда речь идет об объекте такого масштаба, последствия прежде всего следует оценивать по уровню детонации. Если проанализировать фото и видео, которые сейчас появляются в открытом доступе, можно сделать вывод, что детонация была достаточно мощной. Наблюдается несколько очагов пожара, что свидетельствует о хранении на арсенале большого количества боеприпасов различных типов.

Как показывает практика и опыт поражения таких объектов, на 51 арсенале могли храниться мины, минометы, артиллерийские снаряды, а также ракеты – в частности баллистические, "Искандеры", КN-23 и С-300, которые Россия ранее активно использовала для ударов по наземным целям.

Проводилась значительная работа по установлению накопления этого арсенала. Произошло то, что произошло, – на что мы с восторгом смотрим и наблюдаем. Значение большое, поскольку на этом арсенале, площадью 4 квадратных километров, могли быть подземные хранилища для боеприпасов и снарядов,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Вполне возможно, что это событие станет началом новой волны подобных взрывов, как это уже было в прошлом году, когда периодичность между такими инцидентами составляла от одного до четырех дней.

Если кто-то спросит, почему подобного не происходило раньше, то ответ заключается в том, что после массовых поражений в 2024 году Россия пыталась децентрализовать систему хранения боеприпасов, создавая разветвленную сеть примитивных полевых складов.

Обратите внимание! 51-й арсенал ГРАУ расположен во Владимирской области, Киржачском районе, недалеко от поселка Барсово, примерно в 8 километрах от города Киржач. Расстояние до границы с Украиной от места попадания около 530 километров.

Однако нынешний взрыв свидетельствует о том, что российское командование частично отказалось от этой тактики и снова начало централизовать запасы на крупных арсеналах. И, как следствие, мы наблюдаем мощную детонацию. Остается только дождаться официальной информации о причинах взрыва и характере поражения.