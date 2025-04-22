Там могли розміщуватися різні типи ракет, зокрема "Іскандери". Детальніше 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Яку зброю могли знищити на 51 арсеналі ГРАУ

Мусієнко пояснив: коли йдеться про об'єкт такого масштабу, наслідки насамперед слід оцінювати за рівнем детонації. Якщо проаналізувати фото та відео, які зараз з'являються у відкритому доступі, можна зробити висновок, що детонація була досить потужною. Спостерігається кілька осередків пожежі, що свідчить про зберігання на арсеналі великої кількості боєприпасів різних типів.

Як показує практика і досвід ураження таких об'єктів, на 51 арсеналі могли зберігатися міни, міномети, артилерійські снаряди, а також ракети – зокрема балістичні, "Іскандери", КN-23 та С-300, які Росія раніше активно використовувала для ударів по наземних цілях.

Проводилася значна робота зі встановлення накопичення цього арсеналу. Сталося те, що сталося, – на що ми із захватом дивимося і спостерігаємо. Значення велике, оскільки на цьому арсеналі, площею 4 квадратних кілометрів, могли бути підземні сховища для боєприпасів і снарядів,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Цілком можливо, що ця подія стане початком нової хвилі подібних вибухів, як це вже було торік, коли періодичність між такими інцидентами становила від одного до чотирьох днів.

Якщо хтось запитає, чому подібного не відбувалося раніше, то відповідь полягає в тому, що після масових уражень у 2024 році Росія намагалась децентралізувати систему зберігання боєприпасів, створюючи розгалужену мережу примітивних польових складів.

Зверніть увагу! 51-й арсенал ГРАУ розташований у Володимирській області, Кіржацькому районі, недалеко від селища Барсово, приблизно за 8 кілометрів від міста Кіржач. Відстань до кордону з Україною від місця влучання близько 530 кілометрів.

Однак нинішній вибух свідчить про те, що російське командування частково відмовилось від цієї тактики та знову почало централізувати запаси на великих арсеналах. І, як наслідок, ми спостерігаємо потужну детонацію. Залишається лише дочекатися офіційної інформації про причини вибуху та характер ураження.