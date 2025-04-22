Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Момент вибуху на арсеналі ГРАУ потрапив на відео

У Росії вибухнув 51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони. Цей склад боєприпасів розташований у Кіржацькому районі Володимирської області, неподалік від селища Барсово.

Повідомляється, що на арсеналі ГРАУ сталося потужне вибухове загоряння, яке призвело до детонації боєприпасів. Самі росіяни також скаржаться, що на місці "інциденту" йде дим і лунають вибухи.

Ого! Ось це страшно уже… Оце так…

– лаконічно коментують місцеві мешканці.

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За даними відкритих джерел, у 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу росіяни зберігали близько 105 тисяч тонн ракет, артилерійських снарядів, РСЗВ, компонентів ЗРК (зокрема С-300), тактичних ракет ("Точка-У").

У Росії детонує 51 арсенал ГРАУ: увага, у відео присутня нецензурна лексика

Тим часом у семи населених пунктах Кіржацького району вже розпочали евакуацію, а в районі арсеналу перекрили дороги.

За даними росЗМІ, евакуацію оголошено в Барсово, Мирному, СНТ Зоряний, селищі Дубки, Першино, селі Храпки та Грибаново. Ці населені пункти знаходяться в радіусі 5 кілометрів від місця вибухів.