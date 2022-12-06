"Хлопок" на аэродроме в Курске: фото и видео мощного пожара в России

Утром 6 декабря "хлопок" подвезли к аэродрому в Курске. Пользователи сети наперегонки выкладывают фото и видео. На них можно увидеть, насколько хорошо пылает в России.

Жители страны-агрессорки не успели прийти в себя после взрывов на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево", а уже на следующий день их ожидала новая серия. Правда, в этот раз в Курске. 24 канал собрал фото и видео с места происшествия.

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Вспыхнул нефтенакопитель

Если верить местным властям, то на аэродроме Курска загорелся нефтенакопитель. Вскоре поступила информация о сразу двух резервуарах с топливом. Что бы именно в Курске не горело, делает это очень и очень уверенно. Пламя настолько сильно, что его и дым жители могли наблюдать из разных уголков города.

На аэродроме Курска вспыхнул пожар / Фото из телеграм-каналов

Губернатор Курской области Роман Старовойт уже нашел виновных. По его словам, взрыв якобы вызвала атака беспилотника. В то же время, он отчитался, что на этот раз удалось обойтись без пострадавших. Напомним, что в "Дягилеве" все было не столь радужно. Там зафиксировали как жертв, так и пострадавших от взрыва бензовоза.

Глава области добавил, что на месте работают соответствующие спецслужбы. Они продолжают ликвидировать огонь. Сразу же добавим, что за несколько часов сделать это не удалось. Поэтому сначала сетью распространялись фото и видео из еще темного Курска, а позже – рассветного.

Масштабный пожар на аэродроме виден с разных концов города: смотрите видео

Сначала были взрывы, а затем – воздушная тревога: смотрите видео

Высоко в небо взвился густой черный дым: смотрите видео

Пламя на аэродроме не утихает: смотрите видео

Пользователи сети выкладывают в сеть увиденное: смотрите видео

Масштабный пожар в Курске не могли потушить несколько часов: смотрите видео

С восходом солнца дым над Курском виден еще лучше: смотрите видео

Жители не слышали беспилотника

Весьма интересен тот факт, что сведения о беспилотнике могут быть очередной выдумкой. По крайней мере, местные жители не слышали гула, с помощью которого можно узнать дрон в небе. Не исключается и тот факт, что сам аэродром не пострадал.

Что касается аэродрома, то он уже более 9 месяцев не выполняет свою гражданскую роль. То есть, обычные пассажирские самолеты он не принимает. Вместо этого с начала так называемой "специальной военной операции" он – военный аэродром.

Отметим, что соответствующий аэродром способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Airbus A320, а также другие более легкие воздушные суда. Известно, что его в качестве взлетно-посадочной площадки могут использовать вертолеты всех имеющихся типов. Сам аэродром расположен в 7 километрах от центра города. Если говорить об расстоянии до Украины, то она составляет едва 130 километров по суше или 100 напрямую.