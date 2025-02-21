Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

К теме Таймеры должны были сработать утром: в Израиле прогремела серия взрывов в автобусах

Кто взял на себя ответственность за взрывы в автобусах Израиля

Журналисты рассказали, что в телеграм-канале так называемого "Тульского батальона" ХАМАС, базирующегося в Тулькареме на Западном берегу реки Иордан, опубликовали заявление, что может свидетельствовать об ответственности группировки за комбинированный взрыв автобусов в Тель-Авиве.

В заявлении отмечается, что "месть мучеников не будет забыта, пока оккупант присутствует на нашей земле... Это джихад – или победа, или мученичество".

К слову, вечером 20 февраля в израильскую полицию поступили сообщения о взрывах в 3 автобусах в Бат-Яме, к югу от Тель-Авива. Два автобуса взорвались на парковке, третий – во время выезда со стоянки больницы.

По предварительным данным, все 5 взрывных устройств, которые сработали или были обезврежены, имели таймеры. Взрывы должны были произойти одновременно утром. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.