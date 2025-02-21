Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

До теми Таймери мали спрацювати зранку: в Ізраїлі прогриміла серія вибухів у автобусах

Хто взяв на себе відповідальність за вибухи в автобусах Ізраїлю

Журналісти розповіли, що у телеграм-каналі так званого "Тульського батальйону" ХАМАС, що базується в Тулькаремі на Західному березі річки Йордан, опублікували заяву, що може свідчити про відповідальність угруповання за комбінований вибух автобусів у Тель-Авіві.

У заяві зазначається, що "помста мучеників не буде забута, поки окупант присутній на нашій землі... Це джихад – або перемога, або мучеництва".

До слова, ввечері 20 лютого до ізраїльської поліції надійшли повідомлення про вибухи у 3 автобусах у Бат-Ямі, на південь від Тель-Авіва. Два автобуси вибухнули на паркуванні, третій – під час виїзду зі стоянки лікарні.

За попередніми даними, всі 5 вибухових пристроїв, які спрацювали або були знешкоджені, мали таймери. Вибухи мали відбутися одночасно вранці. На щастя, ніхто внаслідок інциденту не постраждав.