Где расположен Бахчисарай, к которому добрался "хлопок": показываем на карте

На территории оккупированного полуострова Крым едва ли не каждый день происходит "хлопок". Так, 20 августа прогремели взрывы в Бахчисарае. Рассказываем, где расположен этот город.

Оккупанты могут сколько угодно кичиться своей "совершенной" ПВО, но она бессильна, когда говорится о защите Крыма. Иначе как тогда объяснить регулярные взрывы на полуострове за последние дни.

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Где расположен Бахчисарай

Сам город Бахчисарай расположен между Симферополем и Севастополем. На расстоянии 32 и 53 километров соответственно. И именно в окрестностях этого города расположен аэродром, который и приковал к себе максимум внимания 20 августа. А все потому, что там раздались взрывы в это утро.

Бахчисарай расположен между Симферополем и Севастополем: смотрите на карте

Поскольку говорится об аэродроме, то его, конечно, враг может использовать для атаки Украины. Так что нет ничего удивительного, что он, как и другие военные объекты оккупантов, начинает демилитаризовываться.

В Бахчисарае уже не спокойно

Утром 20 августа жители Бахчисарая рассказали, что в небе над городом раздавались взрывы. Очевидцы заметили, что их слышали буквально со всех сторон. И именно по этой причине псевдовласть попросила горожан не покидать свои дома без насущной для этого нужды.

В небе можно увидеть четкие линии дыма. Не исключено, что это следы от срабатывания ПВО. Но эту информацию на моменты взрывов никто ни подтверждал, ни опровергал.

В то же время, предварительная информация свидетельствует о том, что россиянам удалось сбить беспилотник. Заметим, что тема БПЛА в последнее время активно используется среди пропагандистов. Они наконец перестали во всем винить окурки, перейдя на более серьезные причины возможных взрывов.

Позже стало известно, что в Бахчисарае наблюдали сразу три завоза "хлопка". Очевидцы добавили, что в небо поблизости аэродрома поднялся огромный столб дыма.

Севастополь и Евпаторию тоже трясет

Заметим, что беспокойным было утро и жителей Севастополя. Там стало известно о взрыве у штаба черноморского флота россии. Очевидцы заметили, что пожар на месте "прилета" продолжался долго, а в небо над объектом поднялся дым.

Тогда дополнительную информацию сообщил Рефат Чубаров. Он отметил, что "хлопок" привезли около 08:20. А попадание в штаб подтвердил псевдогубернатор севастополя михаил развожаев. Он жаловался, что на крышу упал беспилотник. БПЛА, заметил захватчик, летел довольно низко, поэтому его и не смогли ликвидировать.

Не обошлось и без "хлопка" под Евпаторией. Его подвезли в поселок Заозерное. На фотографиях, а также видео, которые выкладывали в сеть очевидцы, можно увидеть следы в небе. Они свидетельствуют о работе ПВО. Это своеобразный прогресс, ведь в Севастополе враг пытался уничтожить беспилотник с помощью винтовки.

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