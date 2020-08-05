При взрыве в порту Бейрута находился корабль с миротворцами ООН: есть тяжело раненые
В столице Ливана Бейрута 4 августа прогремели два мощных взрыва, в результате которых часть города была разрушена. Среди пострадавших в результате взрыва есть миротворцы ООН, корабль каких именно стоял в порту, где и произошел взрыв.
Пострадавшими являются миротворцы Временных сил ООН в Ливане, сообщили в Пресс-служба миссии Организации Объединенных сил.
Важно Страшный взрыв в Бейруте: уже 70 погибших и тысячи раненых
В порту Бейрута перед взрывом был пришвартован один из кораблей UNIFIL. Взрывом судно было повреждено, в результате чего несколько миротворцев получили ранения,
– говорится в сообщении миссии ООН.
Некоторые из миротворцев получил очень серьезные ранения. Всех пострадавших направили в ближайшие больницы для оказания им необходимой помощи.
"Мы сейчас вместе с народом и правительством Ливана в это непростое время. Мы готовы предоставить любую необходимую помощь и поддержку", – подчеркнул командующий войсками UNIFIL генерал-майор Дель Кол.
Что такое UNIFIL?
Это временные силы ООН в Ливане. В основном они дислоцируются на юге страны, вблизи границы с Израилем. Они расположены там еще с 1978 года, а мандат миссии продолжают каждые полгода.
Причиной расположения там есть длительный конфликт между Ливаном и Израилем. К слову, последний уже выразил желание помочь северному соседу.
Украинские миротворцы участия в миротворческих силах в Ливане не берут.
Взрывы в Бейруте: коротко
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. Поврежденные здания по всему городу, в домах разбиты окна.
- В результате взрывов погибли по меньшей мере 78 человек. Еще более 4 тысяч человек получили ранения.
- Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они произошли на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипре.