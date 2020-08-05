В столице Ливана Бейрута 4 августа прогремели два мощных взрыва, в результате которых часть города была разрушена. Среди пострадавших в результате взрыва есть миротворцы ООН, корабль каких именно стоял в порту, где и произошел взрыв.

Пострадавшими являются миротворцы Временных сил ООН в Ливане, сообщили в Пресс-служба миссии Организации Объединенных сил.

Важно Страшный взрыв в Бейруте: уже 70 погибших и тысячи раненых

В порту Бейрута перед взрывом был пришвартован один из кораблей UNIFIL. Взрывом судно было повреждено, в результате чего несколько миротворцев получили ранения,

– говорится в сообщении миссии ООН.

Некоторые из миротворцев получил очень серьезные ранения. Всех пострадавших направили в ближайшие больницы для оказания им необходимой помощи.

"Мы сейчас вместе с народом и правительством Ливана в это непростое время. Мы готовы предоставить любую необходимую помощь и поддержку", – подчеркнул командующий войсками UNIFIL генерал-майор Дель Кол.

Что такое UNIFIL?

Это временные силы ООН в Ливане. В основном они дислоцируются на юге страны, вблизи границы с Израилем. Они расположены там еще с 1978 года, а мандат миссии продолжают каждые полгода.



Причиной расположения там есть длительный конфликт между Ливаном и Израилем. К слову, последний уже



Украинские миротворцы участия в миротворческих силах в Ливане не берут. Это временные силы ООН в Ливане. В основном они дислоцируются на юге страны, вблизи границы с Израилем. Они расположены там еще с 1978 года, а мандат миссии продолжают каждые полгода.Причиной расположения там есть длительный конфликт между Ливаном и Израилем. К слову, последний уже выразил желание помочь северному соседу.Украинские миротворцы участия в миротворческих силах в Ливане не берут.

Взрывы в Бейруте: коротко