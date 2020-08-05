У столиці Лівана Бейрута 4 серпня прогриміли два потужні вибухи, внаслідок яких частина міста була зруйнована. Серед постраждалих внаслідок вибуху є миротворці ООН, корабель яких саме стояв у порту, де й стався вибух.

Постраждалими є миротворці Тимчасових сил ООН у Лівані, повідомили в пресслужбі місії Організації Об'єднаних сил.

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У порту Бейрута перед вибухом був пришвартований один з кораблів UNIFIL. Вибухом судно було пошкоджене, внаслідок чого декілька миротворців отримали поранення,

– мовиться в повідомленні місії ООН.

Дехто з миротворців отримав дуже серйозні поранення. Усіх постраждалих направили в найближчі лікарні для надання їм необхідної допомоги.

"Ми нині разом з народом й урядом Лівану в цей непростий час. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу й підтримку", – наголосив командувач військ UNIFIL генерал-майор Дель Кол.

Що таке UNIFIL?

Це тимчасові сили ООН у Лівані. Переважно вони дислокуються на півдні держави, поблизу кордону з Ізраїлем. Вони розташовані там ще з 1978 року, а мандат місії подовжують кожні пів року.



Причиною розташування там є тривалий конфлікт між Ліваном й Ізраїлем. До слова, останній вже



Українські миротворці участі в миротворчих силах у Лівані не беруть. Це тимчасові сили ООН у Лівані. Переважно вони дислокуються на півдні держави, поблизу кордону з Ізраїлем. Вони розташовані там ще з 1978 року, а мандат місії подовжують кожні пів року.Причиною розташування там є тривалий конфлікт між Ліваном й Ізраїлем. До слова, останній вже висловив бажання допомогти північному сусіду.Українські миротворці участі в миротворчих силах у Лівані не беруть.

Вибухи в Бейруті: коротко