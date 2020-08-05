Під час вибуху в порту Бейрута перебував корабель з миротворцями ООН: є важкопоранені
У столиці Лівана Бейрута 4 серпня прогриміли два потужні вибухи, внаслідок яких частина міста була зруйнована. Серед постраждалих внаслідок вибуху є миротворці ООН, корабель яких саме стояв у порту, де й стався вибух.
Постраждалими є миротворці Тимчасових сил ООН у Лівані, повідомили в пресслужбі місії Організації Об'єднаних сил.
Важливо Страшний вибух у Бейруті: вже 70 загиблих і тисячі поранених
У порту Бейрута перед вибухом був пришвартований один з кораблів UNIFIL. Вибухом судно було пошкоджене, внаслідок чого декілька миротворців отримали поранення,
– мовиться в повідомленні місії ООН.
Дехто з миротворців отримав дуже серйозні поранення. Усіх постраждалих направили в найближчі лікарні для надання їм необхідної допомоги.
"Ми нині разом з народом й урядом Лівану в цей непростий час. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу й підтримку", – наголосив командувач військ UNIFIL генерал-майор Дель Кол.
Що таке UNIFIL?
Це тимчасові сили ООН у Лівані. Переважно вони дислокуються на півдні держави, поблизу кордону з Ізраїлем. Вони розташовані там ще з 1978 року, а мандат місії подовжують кожні пів року.
Причиною розташування там є тривалий конфлікт між Ліваном й Ізраїлем. До слова, останній вже висловив бажання допомогти північному сусіду.
Українські миротворці участі в миротворчих силах у Лівані не беруть.
Вибухи в Бейруті: коротко
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня прогриміли два потужних вибухи. Пошкоджені будівлі, по всьому місту, у будинках розбиті вікна.
- Внаслідок вибухів загинули щонайменше 78 людей. Ще понад 4 тисячі людей отримали поранення.
- Вибухи прогриміли в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.