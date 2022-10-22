Жители Белгородской области жалуются в сети на взрывы, которые там раздаются, передает 24 канал со ссылкой на телеграм-каналы. По всей вероятности, какая-то из российских ракет решила демилитаризоваться еще на территории России.

Ранее В Белгородской области России снова цветет "хлопок"

В городе нет света и воды

Так, в Шебекино Белгородской области, жители рассказывают в пабликах о взрывах. Их не столько пугает смерть, сколько отсутствие водоснабжения и электроэнергии. Впрочем, чему мы удивляемся? Это типичные россияне, которые рассуждают наполненностью своего холодильника и желудка. На фотографиях, которые распространяются в сети, можно увидеть несколько столбов густого дыма. Он поднимается над населенным пунктом.

Под Белгородом снова что-то пылает и дымит / Фото из местных телеграм-каналов

Кроме того, выложили кадр, на котором можно увидеть пожар двухэтажного дома. Сложно понять, был ли он уже был уничтожен, или именно в результате "хлопка" испытал разрушения.

Двухэтажное здание окутал густой дым: видео

Вспыхнул пожар в торговом центре

Местные паблики сообщают, что взрывы прогремели на разных улицах. Один из них – в торговом центре. На видео выложенное в сеть, можно увидеть густой дым, который окутал сооружение. На месте работали пожарные, пытавшиеся ликвидировать пожар.

Вскоре губернатор Белгородской области Гладков сообщил о якобы 5 раненых. Кроме того, он отметил, что в результате взрывов разрушениям подверглись некоторые социальные объекты.

В Белгороде горит торговый центр: видео

Заметим, что оккупанты во время первой воздушной тревоги выпускали по Украине ракеты из Курской области. Поэтому не исключено, что бестолковая ПВО россиян попыталась сбить свои же ракеты, которые пролетали над Белгородской областью.

Напомним, что ВСУ не атакует Россию. Прежде всего нам это экономически не выгодно, ведь каждый боеприпас стоит немало. Кроме того, сами снаряды наши военные используют именно для освобождения от оккупации территории Украины. Так что если россияне, в привычной для себя манере, найдут украинский след, то это будет очередная попытка найти крайних.

К слову, накануне под Белгородом уже рагорелся сильный пожар. Густой столб черного дыма поднимался в том же Шебекино, но вечером 21 октября. Тогда жители тоже жаловались на перебои с подачей электроэнергии и на то, что что-то произошло.

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