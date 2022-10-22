Мешканці Бєлгородської області бідкаються у мережі на вибухи, які там лунають, передає 24 канал з посиланням на телеграм-канали. Цілком імовірно, якась з російських ракет вирішила демілітаризуватися ще на території Росії.

Раніше У Бєлгородській області Росії знову розцвіла "бавовна"

У місті нема світла та води

Так, у Шебекіно, що у Бєлгородській області, мешканці розповідають у пабліках про вибухи. Їх не так лякає смерть, як відсутність водопостачання та електроенергії. Утім, чого ми дивуємося? Це ж типові росіяни, які міркують наповненістю свого холодильника та шлунка. На світлинах, які поширюються в мережі, можна побачити кілька стовпів густого диму. Він підіймається над населеним пунктом.

Під Бєлгородом знову щось палає і димить / Фото з місцевих телеграм-каналів

Крім того, виклали кадр, на якому можна побачити пожежу двоповерхового будинку. Складно зрозуміти, чи він уже був понищеним, чи саме внаслідок "бавовни" зазнав руйнувань.

Двоповерхову будівлю оповив густий дим: відео

Спалахнула пожежа у торговому центрі

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи пролунали на різних вулицях. Один із них – у торговому центрі. На відео, яке виклали у мережу, можна побачити густий дим, який оповий споруду. На місці працювали пожежники, які намагалися ліквідувати пожежу.

Невдовзі губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив про буцімто 5 поранених. Крім того, він зазначив, що внаслідок вибухів руйнувань зазнали деякі соціальні об'єкти.

У Бєлгороді горить торговий центр: відео

Зауважимо, що окупанти під час першої повітряної тривоги випускали по Україні ракети з Курської області. Тож не виключено, що недолуга ППО росіян спробувала збити свої ж ракети, які пролітали над Бєлгородською.

Нагадаємо, що ЗСУ не атакує Росію. Передовсім, нам це економічно не вигідно, адже кожен боєприпас коштує чимало. Крім того, самі снаряди наші військові використовують саме для звільнення з-під окупації території України. Тож, якщо росіяни, у звичній для себе манері, знайдуть український слід, то це буде чергова спроба знайти крайніх.

До слова, напередодні під Бєлгородом вже спалахувала сильна пожежа. Густий стовп чорного диму здіймався у тому ж Шебекіно, але ввечері 21 жовтня. Тоді мешканці теж скаржилися на перебої з подачею електроенергії та на те, що "щось сталося".

Варте уваги – раніше Скабєєва розповідала про свіжу "бавовну" у Бєлгороді: дивіться відео