Дроны провели атаку на Белгород и Пермский край: после ударов вспыхнул пожар

Ночь на 25 октября оказалась неспокойной, в частности, в российском Белгороде. Россияне жаловались на атаку беспилотников.

Об этом сообщили в Exilenova+ и мэр города Валентин Демидов.

Что известно об атаках?

По информации из сети, во время атаки дронов и в результате работы российской противовоздушной обороны в Белгороде якобы повреждены жилые дома и автомобили.

На видео очевидцев слышны звуки взрывов, видна работа ПВО по воздушным целям и вспышки. После этого, как утверждает телеграм-канал, в центре города вспыхнул пожар.

Взрывы в российском Белгороде: смотрите видео

Громко во время атаки дронов на Белгород: смотрите видео

Кроме того, сообщается о вероятном попадании в местный торгово-развлекательный центр. По предварительным данным, на момент атаки посетителей там не было.

Также под удар попало химико-металлургическое предприятие "АВИСМА" в городе Березники Пермского края России. Отмечается, что на заводе производят титановые сплавы, которые используются для изготовления военных самолетов, авиационных двигателей, ракетной и космической техники.

Напомним, 23 октября под ударом ракет Storm Shadow / SCALP оказалось предприятие "Протон" в российском Орле. Значительные разрушения мог понести один из трех производственных цехов. Предприятие производит продукцию, в частности, для танков Т-90 и Т-14 "Армата", комплекса "Панцирь-С1" и баллистических ракет "Искандер-М".