В Белгородской области якобы сбили дрон: вспыхнул пожар, есть жертвы и пострадавшие

В ночь на 12 октября россияне якобы в очередной раз попали под атаку дронов. Если верить захватчикам, то беспилотники атаковали Белгородскую область.

Как отмечают в СМИ, жители Белгорода слышали звуки взрывов. Понятно, что сначала заявляли о якобы работе ПВО. Но долго скрывать правду они не смогли.

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Вспыхнул пожар, погибли люди

Пишут в СМИ, что, вероятно, после взрывов загорелся пожар в частном доме. Правда, не сходу поступила информация от официальных источников.

Впоследствии так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков похвастался работой системы ПВО в Белгородском районе. Мол, она сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Он отметил, что в результате пострадали люди.

Взрыв на Белгородщине сняли на камеру: смотрите видео

Оккупанты жалуются, что из-за падения обломков вспыхнул жилой дом. Предварительно писали о том, что пострадали мужчина и женщина, которые были госпитализированы. Также высказали предположение, что под завалами – два человека.

Собственно местные жители отмечают, что пожар вспыхнул в районе улицы Пригородной. Подписчица одного из местных каналов заявила, что обломки на улице Орлова упали на жилые дома.

На месте падения обломков вспыхнул мощный пожар: смотрите видео

Вскоре Вячеслав Гладков отметил, что оперативные службы из-под завалов извлекли тела двух погибших. Он добавил, что под завалами также может быть ребенок.

Россияне жалуются на пожар из-за падения обломков дрона: смотрите видео

Тем временем в больнице находятся пострадавшие мужчина и женщина. Мужчина сейчас в коме, у него ожоги рук, ног и дыхательных путей. Женщина же в тяжелом состоянии. Медики установили, что у нее сотрясение мозга и перелом нижней конечности.

Гладков традиционно обвинил Украину в атаке. По его словам, БПЛА полностью разрушил один жилой дом. Повреждения получили еще два дома и три автомобиля.