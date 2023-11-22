"Прозвучали в районе порта": детали о взрывах в Бердянске

Вечером 21 ноября и утром 22 ноября во временно оккупированном Бердянске раздавались взрывы в районе порта. Там российские оккупанты накопили большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом 24 Каналу рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, захватчики используют порт в Бердянске по меньшей мере для трех целей.

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"В Бердянске и вчера вечером, и сегодня утром раздавались взрывы в районе порта. Мы знаем, что враг использует порт как минимум для трех целей", – сказал он.

Для чего враг использует порт в Бердянске

Иван Федоров отметил, что российские оккупанты используют порт в Бердянске для таких целей:

Через порт Бердянска враг доставляет личный состав, большое количество боеприпасов и тяжелого вооружения; Для кражи украинского зерна. По информации местных жителей, очередная баржа с украденным украинским зерном 21 ноября вышла из порта в Бердянске; Захватчики используют порт в качестве своей военной базы для накопления боеприпасов и военного вооружения.

Наши жители часто говорят, что там враг накопил большое количество боеприпасов и военного вооружения. Поэтому надеемся, что там как можно чаще будет происходить "хлопок" и российская мощь там будет уменьшаться,

– подчеркнул мэр.

Взрывы в Бердянске: что известно