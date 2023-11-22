"Прозвучали в районе порта": детали о взрывах в Бердянске
Вечером 21 ноября и утром 22 ноября во временно оккупированном Бердянске раздавались взрывы в районе порта. Там российские оккупанты накопили большое количество оружия и боеприпасов.
Об этом 24 Каналу рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, захватчики используют порт в Бердянске по меньшей мере для трех целей.
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"В Бердянске и вчера вечером, и сегодня утром раздавались взрывы в районе порта. Мы знаем, что враг использует порт как минимум для трех целей", – сказал он.
Для чего враг использует порт в Бердянске
Иван Федоров отметил, что российские оккупанты используют порт в Бердянске для таких целей:
- Через порт Бердянска враг доставляет личный состав, большое количество боеприпасов и тяжелого вооружения;
- Для кражи украинского зерна. По информации местных жителей, очередная баржа с украденным украинским зерном 21 ноября вышла из порта в Бердянске;
- Захватчики используют порт в качестве своей военной базы для накопления боеприпасов и военного вооружения.
Наши жители часто говорят, что там враг накопил большое количество боеприпасов и военного вооружения. Поэтому надеемся, что там как можно чаще будет происходить "хлопок" и российская мощь там будет уменьшаться,
– подчеркнул мэр.
Взрывы в Бердянске: что известно
- Во временно оккупированном Бердянске было громко вечером 21 ноября и утром 22 ноября. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что местные жители сообщили о взрывах.
- Российские захватчики уже традиционно начали убеждать, что якобы работала противовоздушная оборона.
- Заметим, что взрывы во временно оккупированном Бердянске – совсем не новость для оккупантов. В частности, 11 ноября раздавались взрывы в поселке Преслав Бердянского района, где враг скапливал военную технику и личный состав.