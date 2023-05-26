В оккупированном Бердянске – мощные взрывы: потрясло порт и еще несколько районов города

На оккупированных территориях Запорожской области в очередной раз расцвел "хлопок". Собственно, в городе Бердянске, который пока контролируют захватчики, прогремели мощные взрывы.

В четверг вечером, 25 мая, около 23:00 анонимные телеграм-каналы начали сообщать о тревожных новостях из Бердянска на Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал.

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Взрывы в Бердянске: что известно

Как пишут определенные информационные ресурсы, было "очень громко", после чего загорелся пожар и в небе над городом невозможно было не заметить огромный столб дыма. Он был виден со всех уголков населенного пункта.

Бердянцы сообщают о звуках детонации. Также промчались машины скорой помощи. Предварительно, прилетов было несколько. Наиболее громко было в районах: АКЗ (территория Азовкабель), Порт, Азмол (территория завода),

– написали в одном из местных украинских телеграм-каналов.

Кроме того, там отметили, что взрывы были также слышны возле села Осипенко в Бердянском районе. Из-за этого даже тряслись жилые дома местных жителей.



Последствия "хлопка" в Бердянске на Запорожье / Фото из телеграм-каналов

Около 23:30 взрывы в Бердянске подтвердили в Бердянской городской военной администрации. Там констатировали, что они связаны с работой Вооруженных Сил.

Еще один шаг к освобождению Бердянска,

– написали в органах власти города.

В БМВА подтвердили взрывы / Скриншот 24 Канала

Также появилось видео, подтверждающее, что у оккупантов было очень неспокойно в этом населенном пункте. Собственно, момент взрыва зафиксировали камеры.

Как в Бердянске "что-то взорвалось": смотрите видео

Кадры с места пожара – впечатляют. В общем этот и подобный "хлопок" является очередным напоминанием для оккупантов, что им никто не даст спокойно жить на территориях, которые они захватили.

Стоит сказать, что после захвата россиянами Бердянска они начали превращать город в тыловую базу. Через сам порт, в районе которого прогремели мощные взрывы, оккупанты регулярно транспортируют военные грузы, в том числе боеприпасы.



Взрыв в Бердянске вызвал пожар / Кадр из телеграм-каналов

Отметим, что в Бердянске до начала полномасштабного вторжения проживало около 100 тысяч человек. История самого города начинается со времен Казачества в 17 веке.

Нет сомнения в том, что дух наших предков, запорожцев, течет в жилах бердянцев – потому и они никогда не смирятся с владычеством в городе оккупантов.

Где находится Бердянск: смотрите на карте от Google maps

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Вспомним к этой теме, что 25 мая в Мелитополе на Запорожье также цвел "хлопок", о чем сообщал городской голова населенного пункта Иван Федоров. По его словам, взрывы прогремели в районе захваченного аэродрома.