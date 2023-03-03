"Что происходит, алло": у Соловьева истерика из-за последних событий на территории России

В последние дни Россию очень лихорадит, а вместе с ней – главного пропагандиста Соловьева. У него началась истерика на фоне взрывов и других инцидентов на территории агрессорной страны.

Рассыпаться оскорблениями и обвинениями он решил во время своего эфира "СоловьёвLive". 24 Канал посмотрел отрывок вместо вас, чтобы минимизировать ваш травматизм, а также напомнить, что у россиян очень пылает, что они уже не чувствуют себя в безопасности.

Читайте также "Хлопок" по расписанию: как и почему Россия потеряла контроль над собственным небом

У Соловьева ужасно пылает

И что? В Петербурге введен режим какой-то, б**ть, и ладно, глупости. Это мы учения проводили. Да. Может и обучение вы проводили, но почему бы это? Что происходит, Алло? С кем разговаривать? Кому что говорить?

– истерит Соловьев.

Соловьев истерит из-за ситуации в России: смотрите видео

Особенно его разозлило, что российские дипломаты позволяют себе комментировать приостановку участия страны-агрессора в ДСНВ. По словам Соловьева, дипломаты должны говорить о дипломатии. И его возмущает, что они отвечают на вопросы, в которых не компетентны.

Неожиданный поворот. Соловьев заговорил о компетенции. Мы вот не можем определиться, в чем он более компетентен: в подхалимстве к управляющей верхушке или в разгону истерики на ток-шоу.

Пока Соловьев жалуется, россияне находят героев