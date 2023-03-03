"Что происходит, алло": у Соловьева истерика из-за последних событий на территории России
В последние дни Россию очень лихорадит, а вместе с ней – главного пропагандиста Соловьева. У него началась истерика на фоне взрывов и других инцидентов на территории агрессорной страны.
Рассыпаться оскорблениями и обвинениями он решил во время своего эфира "СоловьёвLive". 24 Канал посмотрел отрывок вместо вас, чтобы минимизировать ваш травматизм, а также напомнить, что у россиян очень пылает, что они уже не чувствуют себя в безопасности.
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У Соловьева ужасно пылает
И что? В Петербурге введен режим какой-то, б**ть, и ладно, глупости. Это мы учения проводили. Да. Может и обучение вы проводили, но почему бы это? Что происходит, Алло? С кем разговаривать? Кому что говорить?
– истерит Соловьев.
Соловьев истерит из-за ситуации в России: смотрите видео
Особенно его разозлило, что российские дипломаты позволяют себе комментировать приостановку участия страны-агрессора в ДСНВ. По словам Соловьева, дипломаты должны говорить о дипломатии. И его возмущает, что они отвечают на вопросы, в которых не компетентны.
Неожиданный поворот. Соловьев заговорил о компетенции. Мы вот не можем определиться, в чем он более компетентен: в подхалимстве к управляющей верхушке или в разгону истерики на ток-шоу.
Пока Соловьев жалуется, россияне находят героев
- Накануне в Брянской области происходили удивительные чудеса. И у них, конечно, россияне пытались обвинить "украинских диверсантов". Правда, потом выяснилось, что на территорию своей же страны вошли бойцы из "Русского Добровольческого Корпуса". Но сейчас не об этом.
- Итак, тогда же пропагандисты придумали легенду о якобы обстрелянном автобусе со школьниками. Правда, ее быстренько замяли, потому что вспомнили, что учеба дистанционная, поэтому никто ни на каком автобусе не ехал.
- Потому возникла новая версия. Уже об обстреле "Нивы", в которой был водитель – дядя Леонид – и трое школьников, в частности Федор, о котором и пойдет речь.
- Итак, малыш не только получил ранения, когда по машине открыли огонь. Он еще спас девушек, когда понял, что дядя Леонид умер от пули. Настоящее проявление мужества.
- Но это еще одна романтизированная басня, распространяемая россиянами. В тот же день они придумывали о раненой девочке и ее отправили в больницу. Потом заявили, что она умерла и почти одновременно отметили, что едва не "воскресла". И уже позже возникла легенда о каком-то раненом мальчике. Собственно, том же Федоре.