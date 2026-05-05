Российская Чувашия подверглась ракетной атаке: пострадал производитель навигации для БпЛА и баллистики

В России ночью 5 мая прогремела серия взрывов. Те стали следствием воздушной атаки с применением БпЛА и ракет. Под ударом оказался и город Чебоксары в Чувашии.

Об этом пишут российские сообщества в телеграме и местные жители в социальных сетях. 24 Канал рассказывает, какая есть информация на данный момент.

Что известно об обстреле Чебоксар 5 мая и его последствиях?

Ночью 5 мая в Чебоксарах, это город в российском регионе Чувашия, осинтеры зафиксировали попадание ракеты FP-5 "Фламинго". Dnipro Osint пишет, что прилет произошел по заводу "ВНИИР-Прогресс".

Как пишет портал War & Sanctions, это предприятие разрабатывает и производит помехозащищенные навигационные модули "Комета" для БпЛА, крылатых и баллистических ракет российской армии. Также такие приборы закладывают в КАБы и другое высокоточное вооружение.

Добавим, что Чебоксары расположены в европейской части России, на правом берегу реки Волги, между Нижним Новгородом и Казанью. Этот город является столицей Чувашской Республики.

Момент прилета в Чебоксарах: смотрите видео очевидцев



Последствия прилета в Чебоксарах / Фото очевидцев

Что еще происходило в России этой ночью?

Перед этими событиями в России ввели ограничения сразу в более десятка аэропортов. Речь о таких городах как Пермь, Челябинск, Орск, Ижевск, те же Чебоксарах, также Тамбов, Оренбург, Уфа, Казань, Самара, Псков и тому подобное.

Более того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что тамошние силы ПВО якобы сбили украинский дрон. Признал он только падение обломков. В то же время в Санкт-Петербурге местные писали в социальных сетях об исчезновении мобильного интернета, а в Казани в Татарстане – о громких взрывах и работе противовоздушной обороны.

Заметим, дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США Стивен Пайфер комментировал 24 Каналу буквально день перед этими событиями, 4 мая, стратегическое значение успешных воздушных ударов Украины по России. По его словам, они усиливают напряжение внутри России, а "это полезная вещь, что позволит поставить российскую экономику в более сложное положение".

В начале мая БпЛА массированно атаковали Москву

В ночь на 4 мая беспилотники массированно атаковали Москву и Московскую область. Там прозвучало несколько взрывов, в результате одного из которых на Мосфильмовской улице пострадал жилой комплекс.

Как позже подсчитали осинтеры, расстояние от места попадания до Кремля и минобороны России составляло считанные километры. Это свидетельствует об особой сложности для Владимира Путина в 2026 году провести свой "Парад Победы".

Однако сейчас может наступить перемирие. Путин объявил его именно на 9 мая, а вот Владимир Зеленский в ответ объявил раньше – с полуночи на 6 мая. Но пока непонятно, как именно будут разворачиваться события.