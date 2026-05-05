Россия атаковала Черкасскую область баллистикой: как отработали силы ПВО

Российские войска продолжают атаковать мирные украинские города. В ночь на 5 мая в Черкасскую область летела баллистика, из-за чего в области снова звучала воздушная тревога.

Об этом информирует начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Какие последствия атаки на Черкасскую область?

В ночь на 5 мая Черкасский регион подвергся вражеской атаке. Воздушная тревога в регионе звучала дважды – в 1:13 и в 3:12.

Впоследствии Табурец сообщил, что противник атаковал Черкасскую область баллистическими ракетами.

Благодаря работе сил противовоздушной обороны российские ракеты не достигли своих целей.

По предварительной информации, травмированных среди населения нет. Также не поступало обращений о повреждении жилых домов или иной инфраструктуры.

Где еще этой ночью были слышны взрывы?

В ночь на 5 мая российские беспилотники добрались до Киева. Местные власти сообщали о работе сил ПВО. Информации о разрушениях или травмированных, к счастью, нет.

Кроме этого, на Украину летели и баллистические ракеты – их было около 10. По предварительным данным, взрывы слышали в Харькове, Черкассах, Запорожье и Полтаве.