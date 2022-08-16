В Никополе зафиксировано 40 "прилетов" из "Градов"

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что враг обстрелял Криворожский район из "Ураганов". оккупанты попали по Марьянскому и Великой Костромке в Зеленодольской общине, в результате чего ранены 20-летняя девушка и 84-летняя пенсионерка.

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Глава Днепропетровского райсовета Николай Лукашук уточнил, что угрозы жизни девочки и пенсионерки нет.

Как сообщил Валентин Резниченко, в Марьянском и Великой Костромке в результате обстрелов повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район армия агрессора в течение ночи обстреляла дважды. Зафиксировано 40 "прилетов" из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине из-за обстрела со стороны врага разбиты 9 частных домов, гаражи, автомобили.

Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия. Перебиты газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады,

– говорится в сообщении Днепропетровской ОВА.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что из-за повреждения газопровода низкого давления возник пожар.

Последствия обстрела Днепропетровской области / Фото Днепропетровская ОВА

Какие еще города обстреляли оккупанты

Поздно вечером 15 августа почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Звуки взрывов слышали в Никополе, Харькове и Запорожье. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что Киевский район оказался под артиллерийским огнем.

Что касается взрывов в Запорожье, то местные власти не давали официальных подтверждений относительно "прилетов" и последствий.

В ночь на 16 августа в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве регионов. Около 3 часов ночи появилась информация о взрывах в Харькове. россияне обстреляли сразу 5 районов города, били даже по центру.

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