В среду, 31 июля, телеграм-паблики заявили о громком утре именно в Пролетарском районе подконтрольного врагу Донецка. Об этом информирует 24 Канал.

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Неспокойное утро в Донецке

Как пишут информационные источники, в Пролетарском районе Донецка расположены базы российских оккупантов.

Расположение Пролетарского района в оккупированном Донецке: смотрите на карте от Google maps

На кадрах, что публикуют в сети, видно густой столб черного дыма, который поднимается вверх.

Над Донецком – густой столб черного дыма / Фото из пабликов

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Ранее Центр национального сопротивления информировал, что Россия устроила массовую вырубку лесов в Донецкой области, сотрудничая с местными коллаборационистами. Древесину захватчики продают и отправляют за границу по железной дороге и морскими путями.

Политика российского оккупанта – уничтожить все живое всюду, куда ступает его нога. Касается это как мирного населения, так и экологии.

Кроме того, оккупированный регион утопает в почти 4 миллионах тонн отходов. По словам экспертов, мусор никто не утилизирует и не обезвреживает. С каждым месяцем его количество только увеличивается, что является угрожающим для здоровья местных и экологии.