Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он предположил, что именно могло быть поражено.
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"Хлопок" в Донецке
По словам Романа Свитана, российские оккупанты начали третью волну наступательных действий на Авдеевском направлении. И начали работать из городских районов – Донецка, Макеевки, Ясиноватой.
"Соответственно, там постоянно идет движение сил, средств, войск – это одна большая агломерация из трех городов. Там располагаются российские части. Несколько десятков тысяч россиян в этих городах", – отметил военный эксперт.
Роман Свитан о взрывах в Донецке: смотреть видео
Российские пропагандисты заявили о погибших и раненых в результате попадания. Впрочем, не отметили их количество.
"Эти цели передаются нашими партизанами, системами разведки и туда прилетают высокоточные ракеты, выполняющие удары по местам дислокации вражеской техники или живой силы противника. Это легальные военные объекты", – сказал Роман Свитан.
Отметим, что украинская сторона не комментировала данный случай.
Взрывы в Донецке: последние новости
- Первоначально российские пропагандисты заявили о работе "пе-ве-о" 7 ноября. Но впоследствии стало известно о попадании в двух районах. Местные показали фото в пабликах, как клубы дыма поднимаются над городом.
- В ночь на 1 ноября в Донецке тоже было неспокойно. Там раздалось несколько взрывов, в результате чего исчез свет.
- В канун 31 октября в Донецке занялись цистерны с горючим. Возник масштабный пожар. Российские пропагандисты заявили, что возгорание произошло после прилета.