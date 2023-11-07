Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він припустив, що саме могло бути уражено.
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"Бавовна" в Донецьку
За словами Романа Світана, російські окупанти розпочали третю хвилю наступальних дій на Авдіївському напрямку. І почали працювати з міських районів – Донецька, Макіївки, Ясинуватої.
"Відповідно там постійно йде рух сил, засобів, військ – це одна велика агломерація з трьох міст. Там розташовуються російські частини. Декілька десятків тисяч росіян в цих містах", – відзначив військовий експерт.
Роман Світан про вибухи в Донецьку: дивитись відео
Російські пропагандисти заявили про загиблих і поранених внаслідок влучання. Утім, не наголосили на їхній кількості.
"Ці цілі передаються нашими партизанами, системами розвідки і туди прилітають високоточні ракети, які виконують удари по місцях дислокації ворожої техніки чи живої сили противника. Це легальні військові об'єкти", – сказав Роман Світан.
Зазначимо, що українська сторона наразі не коментувала цей випадок.
Вибухи в Донецьку: останні новини
- Спочатку російські пропагандисти заявили про роботу "пе-ве-о" 7 листопада. Але згодом стало відомо про влучання у двох районах. Місцеві показали фото у пабліках, як клуби диму здіймаються над містом.
- В ніч на 1 листопада в Донецьку теж було неспокійно. Там пролунало декілька вибухів, внаслідок чого зникло світло.
- Напередодні 31 жовтня в Донецьку зайнялися цистерни з пальним. Виникла масштабна пожежа. Російські пропагандисти заявили, що загоряння сталося після прильоту.