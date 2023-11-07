Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він припустив, що саме могло бути уражено.

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За словами Романа Світана, російські окупанти розпочали третю хвилю наступальних дій на Авдіївському напрямку. І почали працювати з міських районів – Донецька, Макіївки, Ясинуватої.

"Відповідно там постійно йде рух сил, засобів, військ – це одна велика агломерація з трьох міст. Там розташовуються російські частини. Декілька десятків тисяч росіян в цих містах", – відзначив військовий експерт.

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Російські пропагандисти заявили про загиблих і поранених внаслідок влучання. Утім, не наголосили на їхній кількості.

"Ці цілі передаються нашими партизанами, системами розвідки і туди прилітають високоточні ракети, які виконують удари по місцях дислокації ворожої техніки чи живої сили противника. Це легальні військові об'єкти", – сказав Роман Світан.

Зазначимо, що українська сторона наразі не коментувала цей випадок.

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