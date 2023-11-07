Російські пропагандистські телеграм-канали стверджують, що в Донецьку спрацювала російська ППО. Однак густі сірі клуби диму, які підіймаються з землі, більше схожі на вибух чи влучання.
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Що відомо про вибухи в Донецьку
Спершу окупанти заявили, що в місті працювала ППО. Однак згодом загарбники сказали, що внаслідок обстрілу ЗСУ є влучання у Ворошиловському районі міста. Також місцеві пабліки пишуть про влучання у Будьоннівському районі.
Варто зазначити, що українська сторона наразі ніяк не коментувала цю інформацію. Однак у мережі активно поширюють кадри з Донецька.
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Також російські пропагандисти заявили про загиблих і поранених. Однак їхня кількість наразі не повідомляється.
Попередні вибухи у Донецьку
- Перед цим останні вибухи у Донецьку лунали у ніч на 1 листопада. "Бавовна" наробила неабиякого лиха – без струму залишились 57 трансформаторних підстанцій, без світла – 3 610 побутових абонентів.
- Також у Донецьку лунали вибухи 31 жовтня. З'явилась інформація, що внаслідок влучання горіли цистерни з паливом на нафтобазі у Будьоннівському районі.