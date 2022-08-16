На трансформаторной подстанции повреждено полотно, поезда через Джанкой не курсируют, – Чубаров

В Крыму состоялся очередной "хлопок", за которым оккупанты имели прекрасную возможность наблюдать вживую. Его последствия достаточно серьезны, что создает врагу дополнительные проблемы.

российские оккупанты никак не прекратят курить в запретных местах. В результате их "опрометчивости" вблизи Джанкоя прогремели мощные взрывы, из-за которых у российских оккупантов возникнут серьезные проблемы.

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Последствия "хлопка" в Джанкое

Глава Меджлиса Рафат Чубаров сообщил, что из-за "хлопка" у российских оккупантов в Крыму начались очень серьезные проблемы. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

По его информации, в районе Джанкоя у российских оккупантов был очень большой склад с боеприпасами. В подтверждение его ликвидации играет и тот факт, что детонация снарядов продолжалась часами.

Из-за "хлопка" россияне окружили периметр в радиусе 5 километров и эвакуировали 2 тысячи человек.

В результате второго взрыва на трансформаторной подстанции повреждено полотно. Сообщение поездов через Джанкой остановлено. Джанкой – это своеобразные ворота россиян в Украину, поэтому прекращение сообщения создаст им проблемы,

– сказал Чубаров.

Также он добавил, что информации о последствиях мощных взрывов в Гвардейском у Симферополя пока нет, но после уничтожения аэродрома в Новофедоровке российские самолеты были в двух местах: Бельбеке и Гвардейском.

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