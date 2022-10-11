Так, в результате взрывов в Джанкое часть захватчиков погибла, еще некоторые получили ранения. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.
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Взрывы в Джанкое раздались вечером 10 октября. Впоследствии СМИ сообщили, что более 20 скорых мчались в госпиталь Черноморского флота и больницы №1. Точное количество погибших и раненых российских захватчиков пока неизвестно.
Густой дым после взрывов в Джанкое 10 октября / Фото из телеграм-каналов
Российские пропагандисты подтвердили взрывы. Впрочем, отметили, что ранение якобы получила только одиннадцатилетняя девочка. По данным путинских СМИ, осколки стекла попали ей в плечо.
Где расположен Джанкой: смотрите на карте
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Взрывы в Джанкое: что известно
- Местные телеграм-каналы начали сообщать о взрывах около 17:30 в понедельник, 10 сентября. В соцсетях показали последствия "хлопка" – сильный дым.
- Коллаборанты, как обычно, сообщили о работе ПВО. Но вскоре выяснилось, что в одну из вражеских воинских частей все-таки прилетело.
- Отметим, официальных заявлений от украинских властей по поводу взрывов в Крыму не было.
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