Так, внаслідок вибухів у Джанкої частина загарбників загинула, ще дехто отримав поранення. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
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Вибухи у Джанкої пролунали ввечері 10 жовтня. Згодом ЗМІ повідомили, що понад 20 швидких мчали до шпиталю Чорноморського флоту та лікарні №1. Точна кількість загиблих та поранених російських загарбників наразі невідома.
Густий дим після вибухів у Джанкої 10 жовтня / Фото з телеграм-каналів
Російські пропагандисти підтвердили вибухи. Втім, зазначили, що поранення нібито отримала лише одинадцятирічна дівчинка. За даними путінських ЗМІ, осколки скла влучили їй у плече.
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Вибухи в Джанкої: що відомо
- Місцеві телеграм-канали почали повідомляти про вибухи близько 17:30 у понеділок, 10 вересня. У соцмережах показали наслідки "бавовни" – сильний дим.
- Колаборанти, як і зазвичай, повідомили про роботу ППО. Та незабаром з'ясувалося, що в одну з ворожих військових частин все-таки прилетіло.
- Зазначимо, офіційних заяв від української влади щодо вибухів у Криму не було.
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