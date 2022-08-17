Чтобы устроить такие взрывы, как в Джанкое, достаточно группы из 2-3 человек. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Более того, это можно осуществить, условно, в москве или подмосковье. По мнению Нарожного, это совершенно реалистично.

Устроить "хлопок" в россии – не сложно

По словам военного эксперта, гражданину Украины достаточно подделать паспорт и приехать в россию. "Спецоперация", которую он смоделировал, выглядит достаточно простой.

Специалист, знающий, как это реализовать, купил дрон в интернете, сделал в домашних условиях взрывчатку, зацепил ее в беспилотник и забросил его на склад. Если процесс начался, его очень сложно остановить,

– объяснил Нарожный.

Он подчеркнул, что на складах россиян очень много того, что может взрываться, лежит прямо на поверхности. "Если процесс запущен, начались неконтролируемые пуски "Градов", "Ураганов", "Смерчей" или ракет ПВО, его остановить очень тяжело", – уверен военный эксперт.

Если склад оружия хорошо оборудован, контейнеры обрушены и вкопаны в землю, все закончится одним взрывом. "Но я не думаю, что на российских складах есть такой порядок", – сказал Нарожный.

Не складами едиными

Военный эксперт отметил, что следует обратить внимание на другие интересные инфраструктурные объекты – нефтеперерабатывающие заводы, нефть и газопроводы. Взрывы там могут нанести очень серьезные результаты для нас, и катастрофические повреждения для россиян.

Я больше чем уверен, что в ССО уже не просто все проработано, подходы, как сделать операцию, кто может помочь, карты местности, спутниковые снимки, снимки с гугла, со стрит-вью, соцсетей этих объектов – все это лежит подшитое в папочку. Они готовы наносить удар, как только прикажут,

– сказал Нарожный.

Взрывы в Крыму: последние новости

В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма 16 июня прогремели взрывы на складах оккупантов. Момент удара был обнародован в сети.

Сообщается, что взорвали объект, являющийся одним из самых мощных по содержанию боеприпасов. Эксперты говорят, что среди уничтоженного есть системы зенитного ракетного огня. Они должны были быть перемещены на территорию Херсонской и Запорожской областей.

Взрывы будут иметь определенные последствия для оккупантов. Теперь у их артиллеристов значительно станет меньше боеприпасов.

Кроме того, в результате взрывов повреждена железная дорога в Джанкое. Она имеет стратегическое значение для россиян, ведь ею они перебрасывали свою военную технику на Юг Украины.

Традиционный "хлопок" изрядно напугал оккупантов. После инцидента они объявили режим чрезвычайной ситуации.

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