"Хлопковое" турне по Крыму продолжается: оккупанты скулят об "атаке" на нефтебазу в Феодосии
В пока что оккупированном Крыму опять неспокойно. Утром 17 сентября мощные взрывы прогремели в Феодосии.
Оккупанты перекрыли дорогу в районе нефтебазы. Также закричали о якобы "атаке" на нее, со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах в Феодосии
"Крымский ветер" писал, что одни подписчики сообщали о взрыве в Феодосии в 10 утра, другие отметили, что было громко в 12 часов. Кстати, по данным телеграм-каналов, по состоянию на 14:00 дорога в районе нефтебазы была перекрыта.
Российские пропагандисты закричали, что на подлете к нефтебазе якобы "сбит БПЛА". Более того, грезили, что только за эту ночь российская ПВО вроде бы "смогла" ликвидировать 6 дронов.
Заметим, что произошло в Феодосии утром воскресенья, неизвестно. Возможно, оккупанты снова курили там, где надо.
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Россиян "выкурят" из Крыма
- Недавно секретарь СНБО заявил, что обстрелы во временно оккупированном Крыму будут продолжаться. Алексей Данилов подчеркнул, что полуостров будет освобожден от россиян.
- Деоккупация будет происходить таким образом, который Украина будет считать необходимым.
- "На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", – подчеркнул чиновник.