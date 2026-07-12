О последствиях обстрелов сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Каковы последствия атаки беспилотников на Харьков?

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска совершили очередную комбинированную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Как сообщают местные власти, в Харькове в результате попаданий возник пожар.

Вражеские дроны провели атаку на сразу несколько районов города. Зафиксированы попадания в Шевченковском районе. Здесь пострадали более 20 жилых домов,

Также были зафиксированы попадания в Киевском районе, где на месте возник пожар – горел гаражный кооператив. За медицинской помощью обратились 3 человека.

По данным Воздушных сил, БпЛА приближались к Харькову с северного и северо-восточного направлений. Местные жители слышали серию мощных взрывов.

Что известно о попаданиях в Днепре?

Почти одновременно с Харьковом под ударом дронов оказался и город Днепр. Начальник Днепропетровской областной военной администрации подтвердил факт атаки на город.

Враг совершил атаку на Днепр. Нанес удар по предприятию пищевой промышленности. Предварительно, обошлось без пострадавших,

– сообщил Александр Ганжа.

Взрывы в областном центре прогремели около 3 часов ночи. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивных вражеских беспилотников, направлявшихся на Днепр.

В настоящее время на местах всех попаданий работают экстренные службы. Они ликвидируют последствия пожаров и уточняют масштабы нанесенных разрушений.