Очень уютный частный сектор: какие последствия очередных российских обстрелов по Харькову

Российская армия в очередной раз обстреляла Харьков. Удары были нанесены по Индустриальному и Салтовскому районам города. В первом обошлось без разрушений, загорелась трава. Во втором горело складское здание на территории частного предприятия, повреждено 8 автомобилей.

По уровню разрушений и количеству раненых этот удар имел относительно легкие последствия, чем предыдущие разы. Об этом отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что оккупанты обстреляли не только Харьков, но и населенные пункты поблизости.

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Последствия вражеских обстрелов по Малой Даниловке и Староверовке

По словам Черненко, несколько дней Харьков жил в тишине, но 7 сентября около 16:00 российская армия нанесла 2 удара по самому городу, еще 1 удар пришелся по его окрестностям, в частности Малой Даниловке.

Вследствие сегодняшнего удара по этому населенному пункту было повреждено еще 10 домов, 1 уничтожен полностью, туда прилетела КАБ. От этого обстрела пострадали 5 человек.

Это очень уютный частный сектор. Когда мы каждый раз приезжаем туда работать, то видим, что там практически нет зданий, которые бы не пострадали. Некоторые дома людям приходилось восстанавливать несколько раз,

– озвучила Черненко.

Удары были нанесены и по селам Купянского района Харьковщины, в частности селу Староверовка. Там разрушен дом, погибла 81-летняя женщина, ее тело деблокировали из-под завалов.

Для ликвидации последствий вражеских ударов в Харькове и поселке Малая Даниловка было привлечено 10 единиц техники и 55 спасателей.