За рівнем руйнації та кількістю поранених цей удар мав відносно легкі наслідки, ніж попередні рази. Про це зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що окупанти обстріляли не лише Харків, а й населені пункти поблизу.

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Наслідки ворожих обстрілів по Малій Данилівці та Старовірівці

Зі слів Черненко, кілька днів Харків жив у тиші, але 7 вересня близько 16:00 російська армія завдала 2 ударів по самому місту, ще 1 удар прийшовся по його околицях, зокрема Малій Данилівці.

Внаслідок сьогоднішнього удару по цьому населеному пункту пошкоджено ще 10 будинків, 1 знищений повністю, туди прилетіла КАБ. Від цього обстрілу постраждали 5 людей.

Це дуже затишний приватний сектор. Коли ми щоразу приїжджаємо туди працювати, то бачимо, що там практично немає будівель, які б не постраждали. Деякі будинки людям доводилося відновлювати декілька разів,

– озвучила Черненко.

Удари були завдані й по селах Куп'янського району Харківщини, зокрема селу Старовірівка. Там зруйновано будинок, загинула 81-річна жінка, її тіло деблокували з-під завалів.

Для ліквідації наслідків ворожих ударів у Харкові та селищі Мала Данилівка було залучено 10 одиниць техніки та 55 рятувальників.

Наслідки авіаударів по Харкову та передмістю 7 вересня / Фото: ДСНС