Российские захватчики продолжают совершать воздушный террор против Украины.
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Россия атакует Харьковщину
С самого утра Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Угроза сохранялась и на 15:00.
В 14:53 стало известно, что враг запустил ракету в направлении Харькова.
Как писали мониторинговые каналы, воздушную цель противник выпустил с территории оккупированной Луганшины. За несколько минут в Харьковской области раздались взрывы. Предварительно, в Чугуевском районе.
Били баллистикой
Адской оказалась для Харьковщины ночь на 12 февраля. Тогда враг еще раз повторил комбинированную атаку. Он запустил "Шахеды" и ракеты. По Харьковской области противник традиционно бил ракетами С-300 с территории Белгородской области.
Так, около 23:30 оккупанты нанесли удары по городу Люботин. Зафиксировано попадание в частные дома, городскую поликлинику, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат.
В городе Волчанск Чугуевского района произошел обстрел частного дома. Поврежденный гараж и автомобиль.
Управляемой авиабомбой россияне ударили по Боровой Изюмского района. Разрушено помещение дома культуры. Повреждены нежилые помещения.
Сколько враждебных целей наша ПВО уничтожила ночью: что известно
- Свою атаку Россия начала где-то в 21:28 11 февраля. Первоначально воздушную тревогу дали для Запорожья и Днепропетровщины.
- После 22 часов взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области. В результате атаки "Шахедами" часть города осталась без света и водоснабжения. Павлоград также потерпел ракетный удар.
- Утром Воздушные силы сообщили, что в целом страна – агрессорка использовала для очередного нападения 17 "Шахедов", ракету Х-59 и несколько С-300.
- Силам ПВО удалось сбить 14 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Известно, что над Винницкой областью ликвидировали один вражеский дрон, Николаевской – четыре БПЛА, Хмельницкой – один вражеский беспилотник, Днепропетровской – ракету и 6 вражеских дронов.