Однако там враг чувствует себя не очень свободно, сказала 24 Каналу пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. В тамошних бухтах не предусматривали базирование всего черноморского флота, поэтому кораблям немного тесновато.
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"Чтобы им хоть как-то помочь, пытаемся регулярно уменьшать количество черноморского флота. Чтобы они все же туда влезли", – сыронизировала Гуменюк.
Но ракетная опасность сохраняется
По словам Гуменюк, на данный момент в Черном море враг держит пять кораблей, из которых два надводных ракетоносителя.
Это два фрегата, снаряжение которых вместе может быть до 16 "Калибров". Поэтому уровень ракетной опасности чрезвычайно высок,
– подчеркнула Гуменюк.
Ситуация в Черном море: последние новости
- Российские оккупанты долгое время не запускали ракеты со своих кораблей. Судна используют для охраны пунктов базирования и обучения моряков.
- Враг сделал определенные выводы после потери ракетного катера "Ивановец". Как известно, ночью 1 февраля его затопили украинские дроны MAGURA V5.
- Украина смогла восстановить зерновой коридор в Черном море и выйти на почти довоенные показатели. Но россияне не оставляют попыток помешать экспорту.
- Победы Украины в Черном море поражают военное сообщество всего мира. Не имея флота, Киев эффективно уничтожает вражеские корабли и сумел восстановить экспорт морем.