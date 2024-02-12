Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук. Россияне сделали некоторые выводы после уничтожения их ракетного катера.

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Что с российскими кораблями

Дмитрий Плетенчук отметил, что в течение долгого времени россияне не запускают крылатые ракеты из Черного моря. Фактически российский флот сейчас занят охраной и обороной пунктов базирования и учебным процессом своих моряков.

Сейчас в море находится 5 российских кораблей – все они преимущественно в восточной части Черного моря. Остаются в акватории два фрегата "Генерал Эссен" и "Адмирал Макаров", которые могут иметь до 8 ракет каждый.

Однако случай, произошедший с их ракетным катером они несколько дней обдумывали, разбирали. После этого был приостановлен учебный процесс, что уже является нестандартной ситуацией для Черноморского флота. После этого, как они решили, что уже можно безопасно выходить в восточной части Черного моря – продолжали выходы в море,

– объяснил Плетенчук.

Преимущественно эти выходы связаны с мерами безопасности – то есть россияне меняют место базирования флота.

Обстановка в море