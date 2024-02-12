Однак там ворог почувається не дуже вільно, сказала 24 Каналу речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. У тамтешніх бухтах не передбачали базування всього чорноморського флоту, тому кораблям трохи затісно.
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"Щоб їм хоч якось допомогти, намагаємось регулярно зменшувати кількість чорноморського флоту. Щоб вони все ж таки туди влізли", – зіронізувала Гуменюк.
Але ракетна небезпека зберігається
За словами Гуменюк, натепер у Чорному морі ворог тримає п'ять кораблів, з яких два надводних ракетоносії.
Це два фрегати, спорядження яких разом може бути до 16 "Калібрів". Тому рівень ракетної небезпеки надзвичайно високий,
– наголосила Гуменюк.
Ситуація в Чорному морі: останні новини
- Російські окупанти тривалий час не запускали ракети зі своїх кораблів. Судна використовують для охорони пунктів базування й навчання моряків.
- Ворог зробив певні висновки після втрати ракетного катера "Івановєц". Як відомо, вночі 1 лютого його затопили українські дрони MAGURA V5.
- Україна змогла відновити зерновий коридор у Чорному морі й вийти на майже довоєнні показники. Але росіяни не залишають спроб перешкодити експорту.
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