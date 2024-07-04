Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, циничное преступление российских захватчиков, к сожалению не обошлось без пострадавших и жертвы.

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Россияне ударили авиабомбой по Харьковской области

Днем, 4 июля российские захватчики снова обстреляли гражданское население Харьковщины управляемыми авиабомбами. Под ударом оказался населенный пункт Русская Лозовая. В результате чего есть погибшая и раненый.

В результате удара вражеского КАБа по Русской Лозовой погибла 67-летняя гражданская женщина. Гражданский мужчина 74 лет получил осколочное ранение,

– говорится в сообщении Синегубова.

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Это не первая такая атака на село