Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, цинічний злочин російських загарбників, на жаль не минувся без постраждалих і жертви.
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Росіяни вдарили авіабомбою по Харківщині
Вдень, 4 липня російські загарбники знову обстріляли цивільне населення Харківщини керованими авіабомбами. Під ударом опинився населений пункт Руська Лозова. Внаслідок чого є загибла та поранений.
Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення,
– йдеться у повідомленні Синєгубова.
Це не перша така атака на село
- Напередодні 3 липня, о 09:52 ворог вдарив КАБом по селу Руська Лозова. Начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив, що окупанти атакували житловий будинок та є постраждалі.
- Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що на місці удару горить приватний будинок, а під завалами можуть перебувати люди. За його словами, відомо про двох постраждалих цивільних чоловіків, один із них – у важкому стані.
- Згодом Задоренко повідомив, що у результаті нічних та ранкових обстрілів 3 липня у Руській Лозовій пошкоджено близько 20 будинків, 6 з яких зруйновані майже повністю. Троє людей госпіталізовано, двоє з них у стабільному стані, за життя одного чоловіка медики продовжують боротись, він у важкому стані.