Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, цинічний злочин російських загарбників, на жаль не минувся без постраждалих і жертви.

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Росіяни вдарили авіабомбою по Харківщині

Вдень, 4 липня російські загарбники знову обстріляли цивільне населення Харківщини керованими авіабомбами. Під ударом опинився населений пункт Руська Лозова. Внаслідок чого є загибла та поранений.

Внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка. Цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення,

– йдеться у повідомленні Синєгубова.

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