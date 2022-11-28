В Херсоне – взрывы: после вчерашнего обстрела есть жертва и раненые

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы Херсона, Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

В целом, по словам председателя Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, за прошедшие сутки российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонскую область.

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Подробности об обстрелах Херсонской области 27 ноября

Россияне обстреляли жилые районы Херсона – вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Также захватчики били по таким населенным пунктам районов: Белозерке, Приозерному, Камышанах, Степановке, Никольском, Чернобаевке, Токаревце, Зеленовке, Приднепровском, Станиславе.

Кроме этого, россияне атаковали Бериславский район, под удар попали: Берислав, Республиканец, Новоберислав, Томарино, Тягинка, Новоалександровка, Качкаровка, Осокоровка.

Херсон снова под обстрелом

После того как ВСУ вытеснили российских захватчиков из Херсона, россияне начали безжалостно атаковать город с левого берега. Город уязвим, потому что он остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем

27 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела. 28 ноября город снова оказался под артобстрелом – в городе взрывы.

Днем ранее местный журналист Константин Рыженко сообщил, что больше всего оккупанты обстреливают остров, Антоновку, ХБК.

В британской разведке отметили, что большинство разрушений, вероятно, нанесено Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в частности БМ-21 "Град".

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб 1 человек, еще 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

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