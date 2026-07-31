Недалеко от эпицентра взрыва в Хмельницком находится жилой микрорайон, многие дома повреждены, – ОВА

После серии взрывов на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля была повреждена гражданская инфраструктура. Оказалось, что рядом с местом происшествия находится жилой микрорайон.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире Суспильного.

Каковы подробности взрыва под Хмельницким?

Сергей Тюрин рассказал, что чрезвычайное происшествие произошло за пределами Хмельницкого, на территории его городской территориальной общины. Сразу после взрывов с последующей детонацией на месте развернули штаб с привлечением всех необходимых служб, которые занимались оповещением населения.

По данным главы ОВА, недалеко от эпицентра взрыва расположен жилой массив. Это преимущественно дачный кооператив, однако некоторые люди проживают там постоянно.

Сразу же на месте в рамках работы штаба приступила к действиям патрульная полиция, которая экипажами объехала район с громкоговорителями и оповестила всех желающих о необходимости покинуть зону возможного поражения, распространения и разлета то ли боеприпасов, то ли других обломков,

– заявил Тюрин.

В результате инцидента повреждено около 10 многоквартирных и несколько частных домов. Также поврежден магазин и два автомобиля.

"Это были окна, поврежденные взрывной волной. Также некоторые крыши в радиусе одного километра или менее были повреждены из-за того, что долетали обломки. Могли быть повреждены либо шифер, либо черепица", – добавил глава Хмельницкой ОВА.

Экстренные службы и СБУ работают на месте происшествия, а комиссия обследует территорию и оценивает повреждения объектов.

В ОВА также отмечали, что взрывы почти прекратились, но, чтобы обезопасить людей, действуют соответствующие протоколы. Они свидетельствуют о том, что нужно еще около 5 – 10 часов, чтобы детонация окончательно утихла.