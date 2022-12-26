Такое мнение 24 каналу выразил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Впрочем, авиация является высокомобильным видом вооруженных сил и ее значительно легче перемещать.

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Взрывы на "Энгельсе" внесли коррективы в атаки россиян

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ отметил, что передислоцировать авиацию гораздо проще, чем, например, перебросить колонну танков на другое направление. К тому же, ее перемещение занимает меньше времени.

"В авиации все просто – она поднимается в небо, летит час – два и уже на боевом курсе", – рассказал Игнат.

Кроме того, крылатые ракеты, запускаемые бомбардировщиками, летят со скоростью около 900 километров в час. В то же время расстояние той же Х-101 более 5500 километров.

Это высокомобильный вид (вооруженных сил – 24 канал), который может быстро и оперативно наносить удары, но определенные коррективы от случившегося – есть,

– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что воздушным силам ВСУ в любом случае необходимо быть в готовности к будущим потенциальным ударам российских захватчиков.

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Заметим, что "Энгельс" – это аэродром стратегической авиации российских воздушно-десантных сил и "хлопок" там случается уже не впервые. Предыдущие взрывы произошли в начале декабря. Что интересно, сегодня, 26 декабря, в России отмечают День ПВО. Поэтому взрывы на аэродроме в Энгельсе стали отличным стечением обстоятельств и источником для мемов.

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